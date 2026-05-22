Dervişoğlu'dan Kılıçdaroğlu eleştirisi: Erdoğan'ın 25 yıllık iktidarının kimlerden kaynaklandığı belli oluyor

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. İkili görüşme sonrası açıklama yaptı.

Dervişoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Baskı altındadır aramızdaki kardeşlik hukuku sıradan bir hukuk değildir. Türkiye ağır bir baskı altındadır demokrasimiz ağır bir tehdit altındadır. Dolayısıyla bu baskının ve tehdidin aşılması noktasında da üzerimize yüklenmiş tarihi sorumluluğun icaplarını yerine getireceğimiz den herkes emin olmalıdır. Bugün sabah başkanlık divanını ve milletvekilleri milletvekillerimizle yaptığımız 4 saatlik toplantının sonunda meseleye nasıl baktığımı kapsamlı bir biçimde de açıkladım söyledim. Üstüne bir iki cümle daha edeyim istiyorum."

'Belirsizlikler içindeyiz, önümüzü göremiyoruz"

Belirsizlikler içindeyiz. Siste araba sürüyor gibiyiz. 20 metre önümüzü göremiyoruz ama herkes iyi bilsin ki 1 metre bile önümüzü görememiş olsak haktan hakikatten demokrasiden ve milli iradeden ayrılmayacağız.

'Erdoğan'ın 25 yıllık iktidarının kimlerden kaynaklandığı belli oluyor'

"Eğer böylesine bir kritik süreçte ilk planlanmış ziyaret sayın Cumhurbaşkanı ve sayın devlet Bahçeli’ye yapılacaksa o zaman şunu düşünmek lazım. Bu iktidar nasıl, neden ve kimler tarafından 25 yıldır iş başında tutuluyor? Bu sorunun cevabının hem medyadaki arkadaşlarımız hem siyaset sahnesindeki arkadaşlarımız tarafından doğru verilmesi lazım.

Yani çok ilginç bir şey yani böyle bir süreçte böyle bir görüşme çok arzulanır olsa bile onu kör göze parmak sokar gibi kamuoyu gündemine taşımak için insanın kaybetmiş olduğu değerlere bir daha sahip çıkmayacağı sonucu da çıkar. Dolayısıyla bu uygulamaya bakarak o gün Recep Tayyip Erdoğan’ın çeyrek asırlık iktidarının kimlerden kaynaklı olduğunu da tespit etmiş oluruz.

"Kılıçdaroğlu'ndan görüşme talebi gelirse tavrınız ne olur?"

Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyaseti muhatap kabul etmem. Atanmışlarla görüşmem.