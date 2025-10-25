  1. Ekonomim
  Dervişoğlu'ndan Akşener'e tek cümlelik yanıt
Uzun zamandır sessizliğini koruyan Meral Akşener'e partisinin kuruluş yıl dönümü nedeniyle paylaştığı mesaj sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan tek cümlelik yanıt geldi.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Bu paylaşıma İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi. 

Meral Akşener: Yüreğimde taşıyorum

İYİ Parti'nin doğum gününü kutlayan Meral Akşener'in mesajı:

Şanlı tarihimiz boyunca memleketimizin en karanlık gecelerinin şafağı, hep aziz Türk milletinin kutlu iradesiyle müjdelenmiştir. Bugün de o müjdelerden birinin, 25 Ekim 2017'de bizzat milletimizin emriyle doğan güneşin, İYİ Parti'mizin doğum günü... Tam 8 yıl önce bir Çarşamba sabahı, milletimizin emrini baş göz üstüne tutmaktan duyduğum heyecanı, Dokunabildiğim, sarılabildiğim, sesini duyurabildiğim her bir vatandaşımıza hissettiğim minneti, Engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka İYİ Parti'nin yürüyüşüne katılan milyonlara duyduğum sevgiyi, tıpkı ilk günkü gibi yüreğimde taşıyorum. Türk demokrasisi için unutulmayacak bu mücadeleye güç veren milletimize şükranlarımı sunuyorum."


Dervişoğlu: Emanet sahipsiz kalmayacaktır

Meral Akşener'in paylaştığı mesajı alıntılayan Müsavat Dervişoğlu, "Emanet sahipsiz kalmayacaktır" dedi.

Dervişoğlu'nun yanıtı şu şekilde:

"Demokrasi tarihimizin en zor günlerinde yüksek bir şuurla kuruluşuna önderlik ettiğiniz İYİ Parti, aynı azim ve kararlılıkla yoluna devam edecek, emanet sahipsiz kalmayacaktır."

