Dervişoğlu'ndan Bahçeli'nin "İmralı'nın statüsü" açıklamasına tepki: Terörist dostuna statü arıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmralı'nın statüsü" açıklamasına tepki gösteren Dervişoğlu, "İşin geldiği noktaya bir bakar mısınız? Sayın Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye’ye hizmet eden İmralı’nın statü açığı nasıl kapatılacaktır?' diyerek, terörist dostuna statü aramaktadır" dedi.

"Türk siyasetinin en büyük zaaflarından biri kavramları kaybetmesi, bilerek yok etmesidir" diyen Dervişoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün gelinen noktada Bahçeli’nin açıklamaları üzerinden yeniden ısıtılan 'İmralı’nın statüsü' tartışması, sadece bir hukuk meselesi değil; bir egemenlik sorunudur. Ve bu tartışma masum değildir. İmralı’nın statüsü diye bir şey yoktur. İmralı, Türkiye Cumhuriyeti’nin hükümranlık sahasında bulunan, üzerinde Türk bayrağı dalgalanan bir cezaevidir. Nokta."

"Kurucu önder ifadesi zihniyet beyanıdır"

Dervişoğlu, "Statü; devletler için olur, statü kavramını İmralı ile yan yana getirmek, siyasi bir operasyon dilidir. Bu dil, geçmişte 'çözüm süreci' adı altında denendi, sonuçlarını bu millet kanıyla ödedi. Yine 'Kurucu Önder' ifadesi; dil sürçmesi değil, bir zihniyet beyanıdır" dedi.

"Abdullah Öcalan, Türk hukukuna göre ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsüdür" ifadesini kullanan Dervişoğlu, "Ne siyasal özne olabilir, ne müzakere tarafı, ne de sembolik bir adres. Onu 'İmralı' kelimesiyle birlikte siyasal bir kategoriye taşımak, terörü mekânlaştırmak, mekânı da meşrulaştırmaktır" diye konuştu.

Dervişoğlu, açıklamasında, "Kimse o caniye yeni bir statü kazandırmaya kalkışmasın. Onun statüsü, ehli vatanın gözünde değişmez. O şeytan evladının ismi de, cismi de bellidir. O canidir, emperyalizmin kölesi ve kuklasıdır, bebek katilidir, bölücü bir haindir ve Türkiye düşmanıdır" ifadelerini kullandı.

"Çok seviyorsan eline bir rozet al, İmralı'ya git Öcalan'ın yakasına tak"

"Bahçeli'ye "Çok seviyorsan eline bir rozet al, İmralı'ya git, Abdullah Öcalan'ın yakasına tak" diyerek seslenen Dervişoğlu, "Çok seviyorsan o rozeti taktıktan sonra eş başkan olarak yanına al beyefendi. 57 senelik çınar Milliyet Hareket Partisi'nin adını da Halkların Hareket Partisi yaparsın olur biter. Sonunda bu millet hem senden kurtulur, hem de Abdullah Öcalan belasından" ifadelerini kullandı.