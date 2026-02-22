Dervişoğlu'ndan Bursaspor’a ziyaret: Yüz akımız bir spor kulübü!

Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’na Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Selçuk Türkoğlu, Burak Dalgın, Yasin Öztürk, Şükrü Kuleyin, Fatih Koca, Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Bursa İl Başkanı İsmail Kaya eşlik etti.

Ziyarette Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Dervişoğlu'na Bursaspor'a verdiği manevi destekleri nedeniyle teşekkür ederek "Bildiğiniz gibi göreve geldiğimiz günden itibaren kapımızın herkese açık olduğunu ifade etmiştik. Çok şükür iki yıldır da Bursaspor'un şehrin takımı olmasıyla birlikte herkese açık bir yönetim usulü ile hareket ettik. Geçen yıl bildiğiniz gibi bir üst lige yükseldik. Bugün de yine lideriz. Allah nasip ederse iki ay sonra inşallah birinci ligde olacak yine Bursaspor'umuz. Bu noktada artan desteklerle de Bursa halkının da yoğun destekleriyle güzel bir gidişatımız var. İnşallah bu gidişatımız devam eder diyorum. Sayın Genel Başkanıma da verdiği manevi destekten dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum ve kendilerine 'hoş geldiniz diyorum'" dedi.

"Yüz akımız bir spor kulübü"

Müsavat Dervişoğlu da Bursaspor'un Türk futbol tarihinde önemli bir yeri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bursaspor'un Türk futbol tarihinde önemli bir yeri var. Ayrıca şampiyonluk görmüş altı kulüpten bir tanesi. Türkiye'yi de önemli turnuvalarda başarıyla temsil etmiş, yüz akımız bir spor kulübü. Bursaspor geride bıraktığımız dönem içerisinde birtakım talihsizlikler yüzünden şimdi ikinci ligde ama inanıyorum ki bu yıl başarıyla göğüsleyecek ligi ve birinci lige yükselecek. Önümüzdeki yıl içerisinde de Bursaspor'u Süper Lig'de göreceğiz ve hak ettiği yerde izlemeye devam edeceğiz. Ben öncelikle misafirperverliğiniz ve kadirşinaslığınız için teşekkür ederim. Özel bir günde gelecektim. Teşkilatımızın bugün tertip ettiği bir iftar yemeği var. Gelmişken sizleri de ziyaret edeyim istedim. Ama Bursaspor'u o muhteşem taraftarıyla tribünde izlemeye de geleceğim. Final maçını beklemeye gerek yok. Gönlümüz zaten Bursaspor için her şeyin en iyisini arzuluyor. Dilerim ve umarım ki önce ligin sonunda ikinci lig şampiyonluğu, seneye birinci lig şampiyonluğu, ondan sonra da Süper Lig'de ve Avrupa'da başarıyla mücadele eden bir Bursaspor hayalimiz gerçeğe dönüşür. Sizi de yakından takip ediyorum. Uygulamalarınıza bakıyorum. Bursa'ya yakışan bir tarzın, üslubun mümessilisiniz. Size de üstün başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Ve tekrar misafirperverliğiniz ve hüsnükabulünüz için teşekkür ediyorum."

Ziyarette Dervişoğlu’na isminin yazılı olduğu Bursaspor forması takdim edildi.