Dervişoğlu'ndan bütçe tepkisi: Milleti tüketen tükeniş bütçesi!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bugün açıklanan 2026 bütçesine tepki gösterdi. Dervişoğlu, sosyal medya hesbından yaptığı açıklamada "Kepenk kapatan esnaf tükendi. Ay sonunu getiremeyen emekli tükendi. Kayırmacılıkla ezilen gençler tükendi. Toprağına küsen çiftçi tükendi. Emeği zayi olan işçi tükendi. Maaşı kuşa dönen memur tükendi. Ev almak hayal oldu, kiracı tükendi. Çarkı döndüremeyen KOBİ’ler tükendi. Üretemeyen sanayici tükendi. Evladının derdiyle kavrulan aileler tükendi. 2026 Bütçesi’nde de ışık yok. Çünkü iktidar tükendi. Bu bütçenin adı belli; Milleti tüketen tükeniş bütçesi!.. ifadeleriyle tepki gösterdi.