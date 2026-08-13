Dervişoğlu'ndan 'çerçeve yasaya' hayır diyen milletvekillerine teşekkür mektubu

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"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan ve geçen hafta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 12 maddelik "çerçeve yasa" hakkındaki eleştiriler sürüyor.

'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi' TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesinin ardından 467 oyla kabul edildi.

Oylamada 87 ret ve 7 çekimser oy kullanıldı. TBMM'deki oylamada blok halinde 'Hayır' oyu veren tek parti olan İYİ Parti'nin Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 'Hayır' oyu veren milletvekillerine teşekkür mektubu yazdı.

Dervişoğlu'nun mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, 'Çerçeve Yasa' ile ilgili oturumda sergilediğiniz irade ve kullandığınız 'Hayır' oyu vesilesi ile öncelikle tebriklerimi sunuyorum.

Devletimizin üniter yapısının, milli birliğimizin ve bölünmez bütünlüğümüzün korunması adına verdiğiniz bu karar, emin olunuz ki Türk milletinin milli hassasiyetlerine tercüman olmuştur.

Milletvekilliği görevine başlarken ettiğimiz yemindeki, 'Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma' sözüne sadakatiniz, milli hafızada son derece kıymetli bir yer edinmiştir.

Tarihi sorumluluğunuzu yerine getirirken gösterdiğiniz cesaret ve kararlılığın devam edeceğine olan inancım tamdır.

Gelecek nesillere devredeceğimiz en büyük miras olan Cumhuriyetimizi, üniter devlet yapımızı ve milletimizin kararlılığını, Meclis kürsüsüne ve oy pusulalarına yansıttığınız için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum."