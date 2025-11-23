Dervişoğlu'ndan CHP'ye tepki: İmralı'ya gidilmesini önleyemediler, komisyondan çekilmeliler

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Trabzon İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Kongrede komisyonun İmralı ziyareti hakkında da konuşan Dervişoğlu, ana muhalefet partisi CHP'nin komisyondan çekilmesi gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

"İmralı’ya gidilmesini engelleyemeyen koskoca ana muhalefet partisi artık o komisyondan çekilmelidir. Bu ihanete daha fazla ortak olmamalıdır. Artık çağrım diğer partiler için de geçerlidir. Bu komisyon Abdullah Öcalan’ın inadı, arzusu ve beklentisiyle kurulmuştur. İhanet komisyonudur!"

Dervişoğlu, isim vermeden Bahçeli'yi eleştirdi

İsim vermeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de tepki gösteren Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bahse konu siyasi partinin genel başkanı 'İşin vekille olmadığını, aslının TBMM’ye gelmesi gerektiğini' söyledi. 'Abdullah Öcalan buraya gelsin, umut hakkından yararlanmak istiyorsa, örgütünü feshettiğini açıklasın ve umut hakkından sonuna kadar yararlansın' dedi.

Bu yapılan iş ve işlem teröre, terörist başına, terörün uzantısı olan siyasi partiye cüret ve cesaret vermekten başka bir şey değildir. Anayasamıza, kanunlarımıza göre de suçtur. Bu büyük millete karşı bu suçu işleyenler gün gelecek adalet huzurunda vallahi de billahi de hesap verecektir."

Ne oldu?

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarihî bir oylama yaparak, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşülmesi için İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne heyet gönderilmesi kararı aldı.

Karar, üye tam sayının 5’te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla alındı. Basına kapalı yapılan ve bu nedenle CHP'nin ayrıldığı kapalı toplantıdaki oylamada, AK Parti, MHP ve DEM Parti ile TİP ve EMEP "Evet" oyu kullandı.

CHP ve Yeniden Refah'ın katılmadığı oylamada DP, DSP, Hüda Par "ret" oyu verirken, Yeni Yol grubundan iki kişi "çekimser" oy kullandı.

Yeni Yol grubunun teröristbaşı Öcalan'a SEGBİS üzerinden bağlanılmasına ilişkin önerisi ise oylama sonucu reddedildi.