  3. Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a: AK Parti'den önce mağarada yaşamıyorduk
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "25 yıl önce toplu iğne üretemiyorduk" sözlerine tepki gösterdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "25 yıl önce toplu iğne üretemiyorduk" çıkışına dair sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabını da etiketleyerek "Biri Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a söylesin; Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikası 1951'de kuruldu. Yani 74 yıl önce, Yani Ak Parti yokken, Yani daha 'çıkardığınız gömleğin' kumaşı bile dokunmamışken, Yani Cumhuriyetimiz henüz 28 yaşındayken kuruldu. Sadece o değil; Uçak fabrikası, şeker fabrikaları, dokuma fabrikaları, demir çelik fabrikaları, tersaneler, kağıt fabrikası, çimento fabrikası, tekel fabrikaları, elektrik santralleri, baraj, silah fabrikası, klor fabrikası da, yokluk içindeki Cumhuriyetimizin ilk 15 yılı içinde kuruldu. İktidarınız döneminde sattığınız Cumhuriyet fabrikalarını ve kuruluşlarını katmıyorum bile. Sizin varlık içinde yapamadıklarınızı Cumhuriyet yokluk içinde yaptı. Yani Ak Parti'den önce mağarada yaşamıyorduk. Ve zaten Cumhuriyet mucizesi de tam olarak budur. Hatırlayınız istedim!.." açıklamasında bulundu. 

