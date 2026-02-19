Dervişoğlu'ndan "erken seçim" mesajı: Halk seçim isterse, iktidar kaçamaz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.

Basına kapalı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Dervişoğlu, Yavaş'ı ağırlamaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Dervişoğlu, bir gazetecinin, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, İYİ Parti'ye yaptığı ittifak çağrısını sorması üzerine, "Başka siyasi partilerle yapmış olduğumuz bir ittifak görüşmesi yok" yanıtını verdi.

"İYİ Parti artık Türk siyasetinde vazgeçilmez bir güç"

Siyasi partiler arası ittifak görüşmelerine bilgileri dışında dahil edildiklerini ama bundan bir rahatsızlık duymadıklarını dile getiren Dervişoğlu şöyle konuştu:

"Spekülasyon diye tanımlanabilecek hususlar üzerinden tartışma yapılmasını doğru bulmuyorum. Kim bir siyasi denklemden bahsediyorsa, o denklemin içinde mutlaka İYİ Parti'nin ismini zikrediyor. Bu da İYİ Parti'nin artık Türk siyasetinde vazgeçilmez ve tartışılmaz bir siyasi güç olduğu gerçeğini ortaya çıkarıyor."

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna ilişkin soruya karşılık Dervişoğlu, "Raporla ilgili değerlendirmemiz sürüyor. Böyle kapsamlı konularda sathi verilere dayanarak derin yorumlar yapabilmek mümkün değil. Komisyona katılan siyasi partilerin şerhlerini de inceleyerek üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışacağız" dedi.

Dervişoğlu, raporu hem İYİ Parti TBMM Grubu üyelerinin hem de kendisinin incelemeye devam ettiğini aktardı.

"Halk seçim isterse, iktidar kaçamaz"

Erken seçim iddialarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Dervişoğlu, şunları ifade etti:

"Eğer erken seçim bu kadar sıklıkla zikrediliyorsa, bilin ki böyle bir ihtiyaç vardır. Seçim yapmanın şartları ve nasıl oluşacağı bellidir. Gerçekten erken bir seçim isteniyorsa, bu seçimin takviminin iktidara bırakılmaması gerekliliği de ortaya çıkıyor. Halk seçim isterse, iktidar kaçamaz. Halk üzerine düşeni yapacaktır."