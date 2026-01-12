Dervişoğlu'ndan gazetecilere mektup: Adaletin yeniden hayat bulması için birlikte mücadele edelim

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gazetecilere gönderdiği mektubunda partisinin 18 Ocak Pazar günü yapılacak 4. Olağan Kurultayı'na ilişkin olarak mesajlar verdi.

Dervişoğlu, iktidarın Türkiye'yi derin bir eşitsizliğe sürüklediğini vurgulayarak; "Cumhuriyet'in özüne sahip çıkalım ve adaletin yeniden hayat bulması için birlikte mücadele edelim. Türkiye bu karanlık tablonun içinden yeniden doğrulacak güçtedir. Biliyoruz ki; 'Başka Vatanımız Yok' Ve yine biliyoruz ki; kötülükle yaralanan bu vatanın yaralarını, iyi insanlar saracaktır" dedi.

Dervişoğlu'nun gazetecilere gönderdiği mektup şu şekilde:

"Bugün kaleme aldığım bu mektup, yalnızca kişisel bir serzeniş değil, ülkemizin her karış toprağına ve her yurttaşına duyulan sorumluluğun bir ifadesidir. Her vatandaşımızın farkında olduğu bir gerçekle karşı karşıyayız. Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik tablo, sıradan bir dengesizlik olmaktan çıktı, derin bir eşitsizliğe dönüştü.

Vatandaşlarımız, artık sadece ekonomik koşullar nedeniyle değil, kurumlara olan güvenin zayıflaması ve adalet mekanizmalarının işlevsizleşmesi sebebiyle kendini sahipsiz hissetmektedir. Bu kırılma, bireysel mutsuzluğun ötesinde, ülkenin ortak gelecegini ve Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine duyulan bağlılığı da derinden etkilemektedir.

Cumhuriyet kolay kurulmadı. Her bir taşı büyük fedakârlıklarla yerleştirildi. Özgürlüğü ve eşitliği yaşatmak için verilen mücadele, bu topraklarda yasayan herkesin ortak mirasıdır. Cumhuriyetin kazanımlarının gölgede kalması ve tehlikeye girmesi, hangi kimlikten, hangi sınıftan, hangi meslekten olursak olalım, hepimizi derinden yaralamaktadır.

Çünkü Cumhuriyet yalnızca bir yönetim şekli değil, aynı zamanda bizi bir arada tutan 'Horasan Harcı'dır. İnsanlar artık 'eşit fırsata' değil 'şansa', 'Hak edişe' degil 'torpile' inanır hâle getirilmiştir. Ancak tüm bunlara rağmen bu ülkenin insani güçlüdür, dirençlidir ve değişimi mümkün kılacak iradeye sahiptir. İyi Parti olarak biz, bu gücün, bu direncin temsilcileri ve degisimin de öncüsü olmak için mücadele ediyoruz. Bu irade yeni bir döneme giriyor.

18 Ocak Pazar günü yapılacak 4. Olağan Kurultayımız ile şekillenecek kadrolarımızla, ülkenin geleceğine dair kaygı taşıyan, adaletsizlikleri gidermeyi hedefleyen, Cumhuriyet'in değerlerini yeniden ayağa kaldırma sorumluluğunu üstlenen bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz.

Bu irade, mevcut düzenin devamını değil, demokratik parlamenter sistemle, hakikatin ve adaletin yeniden hâkim kılmayı, vatandaşın güven duygusunu yeniden inşa etmeyi amaçlamaktadır.

Bugün ihtiyacımız olan şey, iyi ve doğru olanı merkezine alan, gerçekleri eğip bükmeden söyleyen ve vatandaşın yanında durmayı ilke edinen bir vicdandir.

İyi Parti'nin bu yeni dönemde, güçlenen kadrolarıyla, bu ülkenin makus talihini değiştirecek güce sahip olduğuna inanıyoruz. Yeter ki bu değişimin parçası olalım, Cumhuriyet'in özüne sahip çıkalım ve adaletin yeniden hayat bulması için birlikte mücadele edelim.

Türkiye bu karanlık tablonun içinden yeniden doğrulacak güçtedir. Biliyoruz ki 'Başka Vatanımız Yok' Ve yine biliyoruz ki; kötülükle yaralanan bu vatanın yaralarını, iyi insanlar saracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, çalışmalarınızda başarılar diliyor, saygılar sunuyorum."