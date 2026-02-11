Dervişoğlu'ndan Gürlek'in atanmasına ilk değerlendirme: Ana muhalefe yönelik davaların siyasi olduğu resmileşti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kabine değişikliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, "Tam gece yarısı kabinede bir değişiklik yapıldı. Önemli iki bakan görevlerinden alınarak yerlerine yenileri getirildi. Tek bir kararnameyle, tek bir imzayla, tek bir kararla. Tek adam rejimleri öyledir. Tek adam rejimlerinde biri gider, diğeri gelir. İsimlerin, şahısların hiçbir önemi yoktur. Kabinenin başı haricinde hiçbir değişiklik de bağlayıcı değildir" diye konuştu.

Dervişoğlu, şöyle devam etti: "Bütün bakanlıklar artık siyasi unsur haline gelerek Cumhurbaşkanı'nın talimatlarını yerine getiren temsil makamlarından öte bir anlam ifade etmemektedir. Bu açıdan yeni kabine değişikliği ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki illüzyondan başka bir şey değildir."

Akın Gürlek yorumu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanması ile ilgili de konuşan Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Ancak ana muhalefet partisine yönelik en büyük hukuki süreçleri yöneten bir ismin Adalet Bakanı olarak görevlendirilmesi bu davaların siyasi yönünü de somutlaştırmış ve resmileştirmiştir. İktidar, muhalefete yönelik sistematik baskısını resmi hale getirmekten ve bunu aleni olarak sergilemekten çekinmemektedir.

Davayı açan kişi, dava süreci başlamadan, davayı yürütecek hakimlerin başına geçiyor düşünebiliyor musunuz? Aynı zamanda bu kişi, olası karar süreçlerine dair bütün itiraz makamlarının da odağında yer alıyor. Yani size dava açan, sizinle ilgili kararı verecek olan makamın üstünde ve karara itiraz edebileceğiniz makamların merkezinde konumlanmış durumda. Böylesi bir ortamda hiçbir süreçten Türkiye'ye demokrasi ve huzur ortamının çıkmayacağı da anlaşılmış olmaktadır."