Dervişoğlu'ndan ihraç edilen teğmenlere dair açıklama: Gözyaşlarına hakim olamadı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında TSK'dan ihraç edilen teğmenlere ilişkin konuştu. Dervişoğlu, açıklamalarını yaparken gözyaşlarına hakim olamadı.

Dervişoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Armasında Mustafa Kemal olan Harp okulu öğrencilerinin ve armasında Mustafa Kemal olan kara kuvvetleri mensuplarının Mustafa Kemal'in askerleriyiz demelerini sindiremediler. Türk milletini kayıtsız ve şartsız öncelikle Türk devletini korumaya yemin etmeleri kendi iç cephelerine zor gelmiştir.

‘İçimdeki Harbiye ruhu hiçbir zaman ölmez’ diyen Teğmen Eroğlu, ‘Vatanına hizmet için üniforma şart değil’ diyen Gazi Kılıç, ‘Tek endişem Türk milletine olan hizmet borcumu ödeyememe ihtimalimdir’ diyen Teğmen Serhat Gündar, ‘Türk istikbalinin evladı olarak şerefle doğdum şerefle öleceğim’ diyen İzzet Akarsu, ‘Kişiler gelip geçicidir, baki kalacak olan ise Atatürk ve Atatürkçülüktür’ diyen teğmen Deniz Demirtaş ve daha nicelerini ve ihraç ettiğiniz üç değerli komutanımızı, kendi hezeyanlarınız ve paranoyalarınız uğruna ihraç etseniz de bu ülkenin ruhundan ve yüreğinden onları söküp atamayacaksınız.

Bizler Türk milleti demeye Türk devleti demeye sonsuza kadar devam edeceğiz. Mustafa Kemal’in emanet ettiği cumhuriyetin neferi kalmaya da sonsuz kadar mücadele ederek gayret sarf edeceğiz. Bunu herkes bilsin."