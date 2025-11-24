  1. Ekonomim
Dervişoğlu'ndan İmralı tepkisi: İhanetin zaman aşımı yoktur

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, komisyonun İmralı ziyaretine tepki gösterdi. 

Terörsüz Türkiye sürecinde beklenen kritik İmralı ziyareti bugün gerçekleşti. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından belirlenen heyet, İmralı'ya gitti. 

Süreç komisyonundan AK Parti'den Hüseyin Yayman, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Feti Yıldız ve DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit heyette yer aldı.

Dervişoğlu'ndan tepki 

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gönderen, giden, bekleyen, susan da iyi bilsin ki; ihanetin zaman aşımı yoktur!" ifadesini kullandı.

