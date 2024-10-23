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Dervişoğlu’ndan ipi istemişti: Devlet Bahçeli, 'idam ipi'yle İYİ Parti’yi astı!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun attığı ipi isteyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisine yollanan iple İYİ Parti tabelasını astı.

Haber Merkezi
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Dervişoğlu’ndan ipi istemişti: Devlet Bahçeli, 'idam ipi'yle İYİ Parti’yi astı!
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun “Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as” diye fırlattığı ipi makam odasına asmak için istemişti.

İYİ Parti de bu ipi Bahçeli'ye yolladı. Bahçeli'nin yollanan bu iple İYİ Parti tabelasını astığı görüldü. MHP'nin X hesabından paylaşılan fotoğrafa şu not düşüldü:

"İyi Parti Grup Toplantısında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye makam odasına koyması gerekçesiyle atılan ipi aldık. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ipi makam odasına astı."

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