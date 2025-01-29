Dervişoğlu'ndan Kartalkaya faciası açıklaması: Yönetici ihmali geçiştirilemez

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında ‘Kartalkaya’ yangını hakkında konuştu.

“Yöneticilerin ihmalinden kaynaklanan hiçbir ölüm geçiştirilemez”

Dervişoğlu, Kartalkaya'daki yangın faciasına tepki gösteri yöneticilerin ihmallerinden kaynaklanan hiçbir ölümün toplumun hassas olduğu duygularla istismar edilerek geçiştirilemeyeceğini dile getirdi.

“Yenidoğan bebekleri koruyamayan, bir avuç evladımızı da koruyamadı”

Dervişoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Tam 78 vatandaşımız Bolu, Kartalkaya’daki otel yangınında can verdiler. Yine önlenebilir, bir olayda hayatlarını kaybettiler. Üstelik 36 tanesi çocuktu.

Yenidoğan bebeklerini hastanede koruyamayan bu kahrolası düzen karne hediyesine kavuşmuş, belki o tatili yapabildiği için şanslı diyebileceğimiz bir avuç evladımızı da koruyamadı. Garibanına gün yüzü göstermedi, yüzü güler gibi olana dahi tebessümünü tamamlatmadı.

“Kader, fıtrat denilerek üstü örtülen ölüm sayısı 55 bin civarındadır”

Yöneticilerin ihmallerinden kaynaklanan hiçbir ölüm, toplumun hassas olduğu duygular istismar edilerek geçiştirilemez. 2002 sonrasında yönetimin ihmali, denetim eksikliği ya da kayırmacılığından kaynaklanan ve kader, fıtrat denilerek üstü örtülen ölüm sayısı yaklaşık 55 bin civarındadır. Bu sayıya deprem felaketlerinde hayatını kaybedenler dahil değildir.

"Susmayacağız"

Mesele şahıslar meselesi değil. Türk Milletinin şahsiyeti meselesidir.

Yeter, susmayacağız! Bu düzene asla teslim olmayacağız! İYİ Parti diktatoryal heveslerin panzehiridir. İYİ Parti Cumhuriyetimizin ve demokrasi geleneğimizin yılmaz bekçisidir. Buradan iddia ediyor ve hatırlatıyorum güneş doğunca karanlığınız, karanlık gidince bataklığınız, bataklığınız kuruyunca zulmünüz bitecek.