Müsavat Dervişoğlu’ndan kayyum tepkisi: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil

Beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, hakkında gözaltı kararı bulunan 32 şüpheliden 28’i gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 13 şirket hakkında, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 133. maddesi uyarınca denetim kayyumluğu tedbiri uygulanırken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu söz konusu karara tepki gösterdi.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

Vatandaş uygun fiyata beyaz et alabilsin diye atılması gereken adımlar vardı. Hepsini sıraladık. Kulak asmadınız. Yanlışlarınızla hem koca bir sektörü hem de vatandaşı mağdur ettiniz. Şimdi bu uygulamalarınızla; Üretici zarar edecek, vatandaş beyaz eti daha pahalıya alacak. Ve bugün, 'Mülkiyet Hakkı'nı çiğneyen tavrınızla, çok daha büyük bir krize kapı aralıyorsunuz. Haklıyı haksızı ayırmaya itirazımız yok. Ancak; Türk Devlet geleneğinde mülkiyet hakkına saygı esastır. Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil.