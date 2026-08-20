Dervişoğlu'nun ittifak açıklamasına Özdağ'dan yanıt: Saray'ın istediğini yapmak anlamına gelir

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun kendisini de işaret eden çağrısına yanıt verdi.

Dervişoğlu ile temas kurmak için 'aracıya ihtiyaç duymadığını' belirten Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Müsavat Dervişoğlu ile de telefon görüşmelerimiz oluyor zaman zaman ve bu görüşmelerimizi önümüzdeki süreçte de sürdüreceğimizi düşünüyorum. Ve medya üzerinden Müsavat Bey'le görüşmeye ihtiyacım yok. Onun da ihtiyaç duyduğunu düşünmüyorum. Muhakkak Sayın Dervişoğlu da kendi uygun bulduğu bir zaman diliminde bir değerlendirme yapmayı uygun görecektir diye düşünüyorum. Ama bugün olur, yarın olur, üç ay sonra olur, onu bilemem.

Biz her zaman Zafer Partisi olarak kulağımızı millete vererek siyaset yapmanın doğru olduğunu düşünüyoruz ve öyle yapıyoruz. Ve millet de birleşmeyi, bir araya gelmeyi istiyor. Sarayın muhalefeti bölmek için olağanüstü bir çaba gösterdiği dönemde ve bunda başarılı olduğu dönemde, birleşmeye karşı çıkmak, birleşmeyi başarısızlığa uğratmak, birleşmenin karşısında olmak, ittifakların karşısında olmak sarayın istediğini yapmak anlamına gelir. Ben gerçek Türk milliyetçiliği camiası içerisinden, gerçek Atatürkçü camia içerisinden, gerçek yurtsever camia içerisinden sarayın oyununa geleceklerinin fazla çıkmayacağını düşünüyorum."

Dervişoğlu 'Ben birilerinin dayatmasıyla ittifak yapmam' demişti

Ümit Özdağ'ın Müsavat Dervişoğlu ile ilgili açıklamalarının öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin "çerçeve yasaya" karşı Balıkesir'de düzenlediği "İhanete Karşı Bayrak Açıyorum" mitinginin sonrasında Ankara kulislerinde dolaşan ittifak iddialarına ilişkin açıklama yapmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin partileri cepheleşmeye zorladığını anlatan Dervişoğlu, "Bu ülkede ittifakı gerekli kılan tek alan, sistemden kaynaklı olarak Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Bir siyasi partinin seçim barajını aşması için ittifak yapması artık zorunlu değil" fikrini savunmuştu.

"Seçim kaygımız,baraj kaygımız varsa konuşuruz ama..."

Gündemde bir seçim bulunmadığını vurgulayan Dervişoğlu, "Erken seçim kaygımız varsa, baraj kaygımız varsa veya yakın zamanda seçim olacağına dair bir beklentimiz varsa oturup konuşabiliriz. Ama Türkiye’de şu anda seçim yok. Ben birilerinin dayatmasıyla ittifak yapmam" restini çekmişti.

Dervişoğlu'ndan 'geri gelin' çağrısı

İYİ Parti içinden ayrılarak yeni parti kuran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu'nu isim vermeden kesteden eden Dervişoğlu, "Madem gittiniz, gelin. Ama pazarlıksız ve hesapsız gelin" çağrısını yapmıştı.

Bu sözlerin ardından siyaset kulislerinde İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti'nin ittifak yapacağı konuşulmaya başlanmıştı.