Destek Holding ve Özata Denizcilik'e operasyon: Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltında

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik’e yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyelerinden:

Özgür Akayoğlu - gözaltında

Kerim Tosun - gözaltında

Nuray Elmastaş - gözaltında

Azize Binnur Tosun - gözaltında

Orhan Aksüt - aranıyor

Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyelerinden:

Altuğ Kantarcı - gözaltında

Ali Çil - gözaltında

İskender Balcı - aranıyor

Tuğba Hicran Ataseven - aranıyor

Duygu Ataseven - aranıyor

Şüphelilerin soruşturma konusu fon ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantılarının, şirketler üzerinden gerçekleştirilen para ve mal varlığı hareketlerinin ve söz konusu işlemlerin soruşturma kapsamındaki diğer şüphelilerle irtibatının tespitine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Bakanlık kaynakları, soruşturmanın, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin tespit edilmesi ve yatırımcıların haklarının korunması amacıyla titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltında

Gözaltına alınanlar arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu da bulunuyor.

Akayoğlu’nun soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındığı belirtildi. Destek Yatırım Bankası, 2021 yılında 300 milyon lira sermayeyle üç ortak tarafından kurulmuş, Akayoğlu da bankanın kurucu ortakları arasında yer almıştı.

Soruşturma kapsamında Destek Holding’in sahibi Altunç Kumova ise daha önce tutuklanmıştı. 17 Eylül’de gözaltına alınan Kumova, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kumova, savcılık ifadesinde fon hareketlerinde olağandışı bir hareketlilik fark ettiklerini öne sürmüştü. Şirket değerinin 1 trilyon 300 milyar liraya ulaşması üzerine yaşanan hareketliliği fark ettiğini belirten Kumova, bu durum karşısında “ne yapacağını bilemediğini” savunmuştu.

Ne oldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 Eylül’de MASAK’tan Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların bağlı şirketlerinin yöneticilerine ait mali verileri istemişti.

Savcılık, yöneticilerin 2024’ten bu yana yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri dahil tüm para hareketlerinin incelenmesini talep etmişti.

Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınırken, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin ile Pusula ve Tera bünyesindeki bazı yöneticilerin de aralarında bulunduğu şüpheliler tutuklanmıştı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında tutuklu sayısı 51’e ulaşmıştı.

Savcılık ayrıca soruşturmayla bağlantılı kişi, şirket ve fonların mal varlıkları ile hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarına tedbir uygulanmasını istemişti. SPK ve ilgili kurumların daha sonra yaptığı değerlendirmelerin ardından 45 tüzel kişi ile 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbirleri kaldırılmış, gerçek kişiler hakkındaki tedbirlerin ise devam ettiği bildirilmişti.