Destici: HDP neden aday çıkarmadı, Kılıçdaroğlu açıklasın

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'ye ilişkin "Bunlar niye Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekliyor? Niye aday çıkarmıyorlar? Geçtiğimiz seçimde de CHP'nin adayı vardı. O zaman niye aday çıkardılar da şimdi aday çıkarmıyorlar? Çünkü Kılıçdaroğlu'ndan bütün sözleri aldılar. Eğer almadılarsa Sayın Kılıçdaroğlu çıksın bunu açıklasın." dedi.

Destici, Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen partisinin "Türkiye İçin Biz Varız" temalı, milletvekili adayları ve seçim beyannamesi tanıtım töreninde konuştu.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerdeki sonucun gelecek yüzyılı şekillendireceğini vurgulayan Destici, seçimde tam bağımsız bir Türkiye için mücadele edenlerle, emperyalizmin bölgedeki planlarının bir parçası olmaya gönüllü olanların karşı karşıya geleceğini belirtti.

Türkiye'nin kısa zamanda çok önemli bir mesafe katettiğini söyleyen Destici, "Ülke olarak, askeri, siyasi, sosyal, ekonomik alanlardaki bu hamle ve gelişmelerin kesintiye uğramadan devam edebilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kritik bir dönemden geçtiğinin altını çizen Destici, "Bir taraftan küresel emperyalizmin, Türkiye'ye bölgemizdeki planlarına göre bir rol biçmeye çalışması ve Türkiye'de kendi menfaatlerine hizmet edecek bir yönetim oluşturma tehdidiyle mücadele ederken diğer taraftan yüzyılın felaketi olarak nitelenen depremin mağdur ettiği, sayıları 10 milyonu aşan vatandaşımızın yaralarını sarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Milliyetçilik anlayışımız inancımızdan güç alıyor"

Destici, insanlar arasındaki ırk, renk, dil ve kültür farklılıklarını üstünlük veya imtiyaz sebebi sayan anlayışları, yanlış ve gayrimeşru telakki ettiklerini dile getirerek, "Bizler, ülkemizdeki mahalli ve geleneksel farklılıkları, milli hayatımızın zenginliği olarak telakki ediyoruz. Bizim milliyetçilik anlayışımız, hiçbir grup ya da kesimi öteki görmeyen, bütün insanları Hazreti Adem'in çocukları olarak kabul eden inancımızın evrenselliğinden güç almaktadır." dedi.

Millet İttifakı'na eleştiriler yönelten Destici, HDP ile ilgili "Bunlar niye Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekliyor? Niye aday çıkarmıyorlar? Geçtiğimiz seçimde de CHP'nin adayı vardı. O zaman niye aday çıkardılar da şimdi aday çıkarmıyorlar? Çünkü Kılıçdaroğlu'ndan bütün sözleri aldılar. Eğer almadılarsa Sayın Kılıçdaroğlu çıksın bunu açıklasın." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin başta PKK olmak üzere terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirten Destici, geride bırakılan 40 yılda çok ağır bedellerin ödendiğini, terörle mücadelenin kesintisiz devam edeceğini aktardı.

PKK ve destekçileri pusuda bekliyor

Destici, Türkiye'nin terörle mücadelede başarı elde ettiğini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz içinde huzur ortamı çok büyük oranda sağlandı. Örgütün hareket alanı daraltılarak etkisi sınırlandırıldı. Bölge halkının devlete olan güveni tazelendi. Bunun bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun için 14 Mayıs seçimleri önemli. PKK ve destekçileri, 14 Mayıs'ı pusuda bekliyor. Ortakları ve cumhurbaşkanı adayları Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa bölgede hakim olacaklar."

HDP'lilerin seçime Yeşil Sol Parti ile gireceklerini anımsatan Destici, "Şimdi Anayasa Mahkemesine soruyorum, yaptığınız yanlışı nasıl telafi edeceğinizi bu millete açıklayın. Sorumlusunuz. Hukuka, Anayasa'ya göre davranmadınız. Şayet hukuka ve Anayasa'ya göre davransaydınız, PKK'nın siyasi partisini defalarca kapatırdınız. Şimdi başka bir parti, seçime girecekler. Bakıyorsunuz amblemi aynı, her şeyi benziyor. Yüksek Seçim Kurulu da buna müsaade etmesin." açıklamasında bulundu.

Bu yıl BBP'nin kuruluşunun 30. yılını kutladıklarına değinen Destici, şunları kaydetti:

"30 yıllık tarihimizde ilk kez barajsız bir seçime giriyoruz. Büyük Birlik Partisine oy vermek isteyenler, artık oylarının boşa gideceğini düşünmeyecekler. Bunu iyi anlatmamız lazım. Kendi adımızla, kendi amblemimizle, davamızı, inançlarımızı, ideallerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisine taşımak için önümüzde hiçbir engel yok."

Destici'nin konuşmasının ardından, BBP'nin 81 ildeki milletvekili adaylarının tanıtımı gerçekleştirildi.