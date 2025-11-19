Destici: Komisyon terör örgütünün değirmenine su taşımamalı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Devletin görevinin, katillerle şehitleri aynı cümlenin öznesi yapmak olamayacağını, olmaması gerektiğini söyleyen Destici, "Devletin görevi halen yakalanmayan Muhammed Fatih Safi Türk'ün öldürülmesi emrini verenleri, bombayı hazırlayanları, bombayı Derik’e getirenleri, katille birlikte aynı çuvalın içine koyup cezalandırmaktır. Bunun başka yolu yoktur. Milletimizin beklentisi budur. Bombayı koyanın dışındakiler hâlâ ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Onlarla da mı barışacağız? Onlar da mı affedeceğiz? Biz asla barışmayacağız ve asla affetmeyeceğiz" diye konuştu.

"PKK şartsız pazarlıksız silah bırakacak ve kendini feshedecek" dendiğini, ama terör örgütünün bunu söylemediğini belirten Destici, terör örgütünün faaliyetlerinin, Suriye'de, Irak'ın kuzeyinde, İran'ın güneyinde, Avrupa'da, Amerika'da devam ettiğini belirtti.

"Günün sonunda milletimizin de bir cevabı olacaktır"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şunları söyledi:

"Bir haine, bir soytarıya, bir ite, ‘Kürtlerin önderi’ diye bir sıfat uyduruluyor. Ve bunu herkesin kabul etmesi bekleniyor. Asla kabul etmedik, asla etmeyeceğiz. İte it, haine hain, terörist de terörist demeye devam edeceğiz. Bakın bugünlerde moda oldu. Terörist başı Apo'nun eski röportajları internet kanallarında döndürüle döndürüle yayınlanıyor. Hepinize, konunun muhataplarına, muhataplarının tümüne buradan soruyorum, görüntüye, sese, üsluba iğrenmeden bakabiliyor musunuz? Utanmadan izleyebiliyor musunuz? Önder sıfatı kondurduğunuz bu mahlûk mu? Evet, milletimiz sabrediyor. Olanı biteni anlamaya çalışıyor. Ancak elbette günün sonunda milletimizin de bir cevabı olacaktır."

"Dün kötü dediğimize bugün iyi demiyoruz"

Muhsin Yazıcoğlu'nun çizgisinden bugüne dek hiç ayrılmadıklarını, dün yanlış dediklerine bugün doğru, dün kötü dediklerine bugün iyi demediklerini ifade eden Destici, şöyle devam etti:

"Şu tespitimizin altını özellikle tekrar çizmek istiyorum: PKK ve Öcalan tüm türevleriyle birlikte hâlâ devam eden bir asimetrik savaşın parçasıdır ve uluslararası emperyalistlerin bu bölgedeki kullanışlı aparatı olmaya devam etmektedir. Maalesef süreci yönetmeye çalışanlar ise ya da yönetenler ise bu aparatı müzakere ve açılım hamleleriyle emperyalistlerin elinden alabileceklerini sanmaktadır. Oysa tam tersine PKK'nın ve Öcalan'ın savaşarak elde edemeyeceği avantajları, bu masa süreçleriyle onlara ikram ettiklerinin farkında değiller mi de onları dış müdahalelere daha açık hale getirmektedirler?

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulan komisyon İmralı'nın ayağına gitmemeli, terör örgütünün değirmenine asla su taşımamalıdır. Yapılan kamuoyu yoklamalarında da milletimizin yüzde 80’inden fazlası buna karşı çıkmaktadır. Büyük Birlik Partisi ve Alperenler olarak bizler bu sürecin terörist başı üzerinden işletilmesine onun ve arkasındaki karanlık ağların önünün açılmasına net bir şekilde karşıyız. Kaldı ki bugün elimizdeki kamuoyu veriler de bizim dediğimizi doğrulamaktadır. Aziz milletimizin çoğunluğu terör örgütüyle pazarlık olmaz çizgisindedir. İmralı'ya ziyaret fikrine destek ise sadece yüzde 10'dur. Yüzde 90 buna karşı çıkmaktadır. Lütfen hatırlayınız. 2015 çözüm sürecinin en sıcak günlerinde bile PKK ile masaya oturulsun diyenlerin oranı yüzde 20 ya da 30’u geçmemişti. Ve sonuç da ortada. Yani sonucu belli olan süreçlerin tekrar devreye sokulmasının Allah aşkına ne anlamı var?"