Destici: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında inşallah bütün şüpheler giderilecek

Kazanın üzerinden 17 yıldan fazla zaman geçtiğini hatırlatan Destici, parti olarak olayın hem hukuki hem de siyasi açıdan takipçisi olduklarını söyledi.

Destici, soruşturma dosyasının farklı dönemlerde farklı mercilerce ele alındığını, bazı dönemlerde ise takipsizlik kararlarının verildiğini belirterek, sürecin Ankara'da yürütülmesi yönündeki taleplerinin ardından dosyanın Ankara'ya gönderildiğini anlattı.

Soruşturmanın, özellikle helikopterin düşürülmüş olabileceği, arama kurtarma çalışmalarının gerektiği şekilde yürütülmediği ve olayla ilgili bazı incelemelerde farklı raporlar hazırlandığı yönündeki şüpheler dahil bütün yönleriyle ele alınması gerektiğini vurgulayan Destici, sürecin titizlikle yürütülmesini istedi.

İkinci operasyon dalgasının arama kurtarma faaliyetleri ve soruşturmanın farklı yönlerine ilişkin olduğunu ifade eden Destici, "Yani geniş kapsamlı bir operasyon oldu ikinci dalga. İnşallah bu hadisede bütün şüphelerin üzerine gidilecek ve bütün şüpheler aydınlatılacak, hakikat, gerçek inşallah ortaya çıkarılacak. Bizim de beklentimiz bu." diye konuştu.

Fon soruşturmasına da değinen Destici, "Şimdi dolayısıyla burada çok anormal işler var ama burada devletin ilgili kurumlarının da Adalet Bakanlığının da başta olmak üzere cesaretle bu meselelerin üstüne gidiliyor. Ucu nereye dokunursa dokunsun, kime dokunursa dokunsun, nereye kadar giderse gitsin, dokunacağının da emarelerini görmeye başladık. Hükümete, iktidara yakın olmak, milletvekili olmak, efendim büyük sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri olmak, siyasetçi olmak, birilerine yakın olmak hiçbirine koruma sağlamamalı çünkü burada milletin hakkı var. Şuna da inanıyorum. İnşallah bunların hepsi ortaya çıkarılacak. Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın da özellikle küçük yatırımcıların inşallah mağduriyetleri giderilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Terörsüz Türkiye süreci

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin partisinin tutumunun net olduğunu belirten Destici, terörün müzakereyle değil mücadeleyle sona erdirilmesi gerektiğini savundu.

PKK ve DEM Parti'ye ilişkin eleştirilerde bulunan Destici, Kürt vatandaşlarla herhangi bir sorunlarının bulunmadığını, karşı durdukları unsurun terör örgütü olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, terörün müzakereyle değil mücadeleyle bitirileceğine inanıyoruz ve nitekim Türkiye'de terör mücadeleyle bitirilmiştir zaten. Şu anda Türkiye'de terör yoktur. Şırnak'ta da yoktur, Van'da da yoktur, Ağrı'da da yoktur. Efendim Bestler Deresi'nde de yoktur, Cehennem Deresi'nde de yoktur, Gabar'da da yoktur. Hiçbir yerde yoktur elhamdülillah." diye konuştu.

Sürecin pazarlık ve şartlar üzerinden yürütülmesine karşı olduklarını belirten Destici, silah bırakma ve örgütün kendisini feshetmesi halinde bundan memnuniyet duyacaklarını ancak Türkiye'nin milli kimliği, bayrağı ve dili konusunda taviz verilmesini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Destici, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konuşmasına da tepki gösterdi.

Gazze'deki gelişmeler nedeniyle İsrail'i eleştiren ve Filistin meselesinde İslam ülkelerinin daha güçlü işbirliği içinde olması gerektiğini dile getiren Destici, "Katil Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden kimi hedef aldı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'nı ve Türkiye'yi hedef aldı çünkü bu noktada samimi olarak İsrail'in karşısında duran Türkiye oldu. Katil Netanyahu'yu, soykırımcı İsrail'i kınıyor ve lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

İslam ülkelerini Filistin konusunda ortak hareket etmeye çağıran Destici, Türkiye'nin de bu konudaki girişimlerini sürdürmesi gerektiğini sözlerine ekledi.