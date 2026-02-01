Destici: Türkiye, teröristlerin devlet kurma hayaline müsaade etmedi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Malatya'ya geldi. Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye, Destici'nin yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, muhtarlar, bazı dernekler, partililer ve vatandaşlar katıldı. Kongrede konuşan Destici, yaklaşık 3 yıl önce 11 şehrin büyük bir afet yaşadığını ve devletin büyüklüğü ile birlikte bu süreçte önce çadır sonra konteyner şimdide pırıl pırıl evlerine kavuştuklarını vurguladı.

Türkiye’nin güçlü olması gerektiğini belirten Destici, “Siyonist İsrail devletinin, terörist İsrail'in katil başkanı Netenyahu, Gazze'de kardeşlerimizi soykırıma tabi tuttu. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Ama ne oldu, bir şey olmadı. Neden? Çünkü arkasında ABD ve ABD başkanları var. Biz güçlü olmak zorundayız. Son yıllarda bu anlamda atılan adımlarla gurur duyduğumuzu da ifade ediyoruz. Ama yetmez. Ne zaman ki kendi savaş uçaklarımız havada olur, kendi balistik füzelerimiz 3 bin, 5 bin, 7 bin kilometre menzile ulaşır, nükleer başlıklı füzelerimiz olur işte o zaman ne İsrail Gazze'de soykırım yapabilir ne de Trump böyle dünyaya meydan okuyabilir” dedi.

'Devlet kurma hayallerine Türkiye müsaade etmedi'

PKK ve onun uzantılarının asla Kürtlerin temsilcisi olmadığını vurgulayan Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye, geçmiş dönemlerde de bunlara şans verdi. Bu dönemde de bir şans verildi. Pazarlıksız, müzakeresiz, şartsız silah bırakacaklar kendilerini feshedecekler. Ama silah bırakmadılar. Kendilerini feshetmediler. Amerika'nın ve İsrail'in kışkırtması ile Suriye'nin kuzeyinde bir devlet kurma hayaline düştüler ve Türkiye buna müsaade etmedi. Büyük devlet olduğunu ortaya koydu herkeste bunu anladı. Suriye merkezi hükümeti PKK'ya operasyon yaptığında DEM sözcüleri 'Bunu durdurun' dedi. Türkiye durduracakmış, yani PKK'ya arka çıkacakmış. DEM'lilerin ve PKK'lıların kullandığı cümleyi CHP grup başkanvekili de kullanıyor. Günaydın, günaydın. CHP Toplumsal Barış Konferansı düzenliyor. Biz Kürtlerle savaşta mıyız? Ya da bu ülkede yaşayan farklı bir etnik gurupla savaşta mıyız? Biz kardeşiz, ne toplumsal barışı. Ortada Kürt meselesi falan yok. Ortada bir terör meselesi var. CHP'ye diyoruz ki; madem teröristlerle konferans yapıyorsunuz, o zaman Atatürk'ü ağzınıza almayın. DEM vekilleri ve sözcüleri diyor ki; biz kanımızın son damlasına kadar SDG, PKK ve PYD için savaşacağız. Git kardeşim git. Dönmemek üzere git. Saçlarını ördüler. Ördünüz ne oldu? Gitsene ne oturuyorsun bekleme git. Ben inanıyorum ki, bu süreç bir kez daha bunların hainliğini, kahpeliğini, emperyalistlerin uşağı olduğunu gözler önüne serdi.”