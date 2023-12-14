Destici: Yerel seçim için teklif gelirse değerlendiririz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhur İttifakı ile iş birliği çalışmasının söz konusu olup olmadığına ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarının altını çizerek, 2017'deki Anayasa değişikliği referandumunda iş birliği yapıldığını anımsatan Destici, bu iş birliğinin 2018'deki genel seçimlerde de devam ettiğini vurguladı.

AA'nın sorularını yanıtlayan Destici, "2019'daki yerel seçimlerde bir pazarlık olmadan büyükşehirlerin tamamında, il ve ilçelerin büyük çoğunluğunda özellikle de kritik, kıl payı giden ve gelen ya da Güneydoğu'da PKK'nın siyasi partisinin kazanma ihtimali olan yerlerde aday çıkarmadık. Cumhur İttifakı adaylarını destekledik. Çoğunlukla bunlar AK Parti adaylarıydı." diye konuştu.

İş birliği yapılan ve yapılmayan bazı yerlerdeki seçim sonuçlarına değinen Destici, şöyle devam etti:

"Biz Giresun'da aday çıkarmadık, 200 civarında oyla kazanıldı. BBP aday çıkarsaydı muhtemelen kaybedecekti. Aynı şey Bursa, Balıkesir için de geçerli. Bilecik'te aday çıkarılmış, kaybedilmiş. Yalova'da aday çıkarılmış, kaybedilmiş. Yani kritik yerlerde aday çıkarıldığında kaybedilmiş, aday çıkarılmadığında kazanılmış. Buna pek çok ilden daha büyük nüfusa ve seçmene sahip ilçe örnekleri de verebiliriz; Ankara Mamak, İstanbul Üsküdar gibi.

O zaman tek taraflı bir destek yapmıştık. 2019 yerel seçimlerinde de 1400 civarındaki belediyenin sadece 350'sinde aday göstermiştik. Yüzde 2 civarında da oy almıştık. Bu sene genel seçime de yine Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak katıldık. Meclis'te temsil imkanı yakalayamadık. Tabii beklentimizin altında ama ciddi bir oy aldık. Şu anda Türk siyasetine yön verebilecek ya da pek çok noktada belirleyici olabilecek bir oy."

"İttifak içinde de hep yapıcı olduk"

Seçimlere her yerde kendi adaylarıyla girecek gibi hazırlık yaptıklarını belirten Destici, şunları kaydetti:

"Buna teşkilat gücümüz yeterli. Üye sayımızı son 2 yılda 4'e katlamışız. Seçime hazır bir partiyiz. İttifak ortaklarımızdan bir iş birliği talebi gelirse elbette bunu kurullarımızda değerlendiririz. Biz bugüne kadar Türk siyasetinde de ittifak içinde de hep yapıcı olduk. Parti çıkarını öncelemedik. Devletin, ülkenin çıkarlarını önceledik. Bu dönemde ülkenin bütünlüğü, milletin birliğinin Cumhur İttifakı ile sağlanabileceğine inandığımız için de Cumhur İttifakı içinde hep fedakarlık yapan taraf olduk. İşin doğrusu bu. Bu yerel seçimlerde de bir iş birliği talebi gelirse başta büyükşehirler ve belli iller olmak üzere, bunları değerlendiririz. Ama şu ana kadar böyle bir şey somutlaşmış değil. Cumhurbaşkanı'mızla en son yaptığımız görüşmede böyle bir iş birliğinden bahsettiler, arzu ettiklerini söylediler, heyetlerin bir araya gelmesini ifade ettiler. Biz de bir heyet oluşturduk. Ama şu ana kadar heyetlerimiz henüz bir görüşme gerçekleştirmediler."

BBP'nin iş birliği heyetinde Genel Sekreter Ahmet Yelis, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir ile Çevre, Şehircilik ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Çakır'ın yer aldığını belirten Destici, "Heyetler arasında sadece telefon irtibatı oldu. Bir araya gelinip, bir çalışma yapılmadı." dedi.