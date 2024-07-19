Destici'den kızının TBMM'de çalışmasına: Yüksek rakamla başka yerde çalışabilirdi ama...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve milletvekili Mustafa Destici, TBMM'de Meclis Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda 'programcı' kadrosundan işe alındığı ortaya çıkan kızı Özgül Hilal Destici hakkında katıldığı bir televizyon yayınında açıklamalarda bulundu.

TV100'de yayınlanan programda Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Destici, "TBMM’de 5 bin üzerinde personel vardır. Onların tamamı hangi yasa, usul, kanunla işe girmişse benim evladım da aynı usulle işe girmiştir" dedi. Destici ayrıca "Ben kızımı daha yüksek rakamlara başka yerlerde de çalıştırabilirdim. Evladımın Meclis’te çalışmasını istedim" ifadelerini kullandı.