Suç duyurusu yapıldı: Destici'den paylaşım açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Destici, "Hala sözde milletvekillerinin, terörle bağlantılı suçlardan 500'ün üzerinde dokunulmazlık dosyası bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi sayısız suç, sayısız deliller, açık olan kanunlara rağmen terör örgütünün partisini kapatmıyor, milletin kaynaklarından Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak için ve terör propagandasında kullanmak üzere yüz milyonlarca liranın hazine yardımı olarak terör örgütünün partisine verilmesinin önüne geçmiyor." dedi.

Sosyal medya hesabından geçmişte "özerklik" tweeti attığı yönündeki iddialara da değinen Destici, "Çözüm süreci denen sürece dün de karşıydık bugün de karşıyız. Onların siyasi uzantılarıyla hiçbir zaman ne siyasi menfaat uğruna ne de başka bir şey uğruna asla ve kat'a görüşmedik, görüşmeyiz." diye konuştu.

Mustafa Destici, sosyal medya hesabından 25 partinin logosunun yer aldığı "Terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele edilmelidir" paylaşımına ilişkin, "Ben o çalışmadaki görselin içindeki partilerin logolarını 14 ve 28 Mayıs'ta iş birliği yapan partiler, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını destekleyen partiler olarak verdim. Bunun ötesinde bir anlam çıkarmak isteyen varsa o kendi bileceği iştir. Ama benim sözüm buradır, benim amacım budur. Paylaşımda da bu açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, AK Parti ve BBP arasında yerel seçim ittifakına yönelik görüşmelerin sürdüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Dün akşam da heyetlerimiz üçüncü görüşmelerini gerçekleştirdiler. Bizim de bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmemiz olacak. Ondan sonra biz yol haritamızı çok daha net bir şekilde belirleyeceğiz. Ama şunu söyleyeyim, ilçe belediyelerinin hemen hemen tamamında, büyükşehirler dışındaki 51 il, buraların tamamında BBP olarak seçimlere girme arzusundayız. Belediye meclis üyeliklerinin yine hakeza tamamında ve il genel meclis üyeliklerinin tamamında kendi adaylarımızla, kendi logomuzla, kendi amblemimizle inşallah seçimlere katılacağız. Bunların bazı istisnaları olabilir ama genel tavrımız, düşüncemiz, kararımız ve uygulamamız bu şekilde olacaktır. Cumhur İttifakı'yla büyükşehirler başta olmak üzere diğer bazı illerde iş birliği olabilir. Bunda da sona gelindi ve netleştiğinde de açık şekilde kamuoyuyla paylaşacağız."

Suç duyurusu yapıldı

Adalet Partisi, Destici hakkında sosyal medya paylaşımında ‘terörü övdüğü ve terör örgütünü meşru gösterdiği, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği’ gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Necati Yıldırım, “Partimizi ve 25 partiyi terörle ve terör örgütleriyle birlikte anmış, partimizi ve 25 partiyi bu terör örgütleriyle birlikteymiş izlenimi vermiş, açıkça terör örgütleriyle iş birliği içinde olmak gibi akla mantığa ve gerçeklere uymayan maksatlı ifadeler kullanmıştır.” açıklaması yaptı. (AA-ANKA)