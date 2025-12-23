Destici'den yeni asgari ücrete tepki: Alın terinin karşılığı olmamıştır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 2026 yılı için 28 bin 75 liralık asgari ücret rakamına tepki gösteren parti liderlerine BBP Genel Başkanı Desteci de katıldı.

Daha önceki açıklamalarında asgari ücrete yüzde 50 zam yapılmasını savunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici açıklanan rakama tepkisini "Asgari ücret sadaka değil, alın teridir. Açıklanan rakam alın terinin karşılığı olmamıştır!" sözleri ile verdi.