Dev borsanın CEO'sundan Bitcoin için yeni tahmin

Dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance'ın yeni CEO'su Richard Teng'e göre, kurumsal yatırımcıların kripto destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) daha fazla para akıtmasıyla birlikte Bitcoin yükselişine devam ederek 80 bin doların üzerine çıkabilir.

Taylan'dın başkenti Bangkok'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Teng, bu yılın başlarında ETF'lerin piyasaya sürülmesinin kurumsal yatırımcıların ve yeni fon akışlarının ilgisini artırdığını söyledi ve "daha yeni başlıyoruz" diye konuştu.

80 bin dolar aşılabilir

Teng, daha önce kripto paranın yılı 80 bin dolar civarında kapatacağını tahmin ettiğini, ancak şimdi "arzın azalması ve talebin gelmeye devam etmesiyle" bu rakamın aşılabileceğini söyledi.

Bu tahminin kendi kişisel görüşü olduğunu yineleyen Teng, rallinin "düz bir çizgi" olmayacağını ve iniş çıkışların piyasa için iyi olacağını da sözlerine ekledi.

Bitcoin rekor kırdı

Ocak ayındaki ETF onaylarından bu yana ABD spot Bitcoin ETF'lerine durmaksızın giriş oldu.

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin bu yıl yüzde 56 artış göstererek geçtiğimiz hafta neredeyse 73 bin 798 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu yükseliş bazı yatırımcılar arasında balon endişelerine yol açarak son seanslarda bir miktar dalgalanmayı ve satışları tetikledi. Bitcoin şu anda 67 bin dolar seviyelerinde bulunuyor.

Teng, kurucu ortak Changpeng Zhao'nun kasım ayında Binance'ın ABD yetkilileriyle yaptığı 4,3 milyar dolarlık anlaşmanın ardından istifa etmesiyle CEO olarak görevi devralmıştı.