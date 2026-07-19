Dev çekirgeler İstanbul'u istila etti: Evlere kadar girdiler

İstanbul’un farklı ilçelerinde son günlerde görülen büyük boyutlu çekirgeler vatandaşların dikkatini çekti. Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde, alışılmış çekirgelere göre daha iri görünen böcekler yer alırken, paylaşımlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Paylaşılan videolardan birinde, büyük boyutlu bir çekirgenin bir apartman balkonunun cam korkuluğuna konduğu görülüyor. Havaforum'un aktardığına göre kameraya oldukça yakın kaydedilen görüntülerde çekirgenin baş, anten ve kanat yapısı net şekilde seçiliyor. Böceğin bir süre cam korkuluk üzerinde hareket ettiği anlar kayda yansıyor.

Türü görüntülere bakılıp tespit edilemiyor

Sosyal medyada "dev çekirge" olarak paylaşılan böceğin türü, yalnızca görüntülere bakılarak kesin olarak tespit edilemiyor. Uzman incelemesi olmadan böceğin hangi türe ait olduğu veya yaygın bir göç hareketinin parçası olup olmadığına ilişkin kesin değerlendirme yapmak mümkün değil.