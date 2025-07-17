Dev gemi 'Norwegian Viva' Bodrum’a ilk kez demirledi! Gemide 1452 personel bulunuyor

Bahamalar bayraklı 293 metre boyunda 44 metre genişliğindeki Norwegian Viva, sabah saatlerinde Yuanistan’ın Santorini Limanı’ndan Bodrum’a geldi.

1646 kabinde 3 bin 950 yolcuyu misafir edebiliyor

2023 yılında İtalya’da 850 milyon dolara maliyetle inşa edilen dev kruvaziyerde ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 3 bin 581 yolcu, 1452 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Rodos Limanı’na hareket edecek. Yaklaşık 70 metre yüksekliğindeki gemi 1646 kabinde 3 bin 950 yolcuyu misafir edebiliyor.