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Dev gemi Seabourn Encore Vip 571 yolcusuyla Bodrum'da

Bahamalar bayraklı Seabourn Encore adlı Dev gemi VİP 571 Yolcusuyla Bodrum'a geldi. Gemide, Amerikalı ve İngiliz turistlerin bulunduğu öğrenildi.

Haber Merkezi
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Dev gemi Seabourn Encore Vip 571 yolcusuyla Bodrum'da
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Bahamalar bayraklı Seabourn Encore adlı Dev gemi VİP 571 Yolcusuyla Bodrum'a geldi. Gemide, Amerikalı ve İngiliz turistlerin bulunduğu öğrenildi.

Kuşadası Limanından gelen gemi Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Gemide 410 personel bulunuyor.

Gemide 410 personel bulunuyor

180 Metre uzunluğunda olan gemiden inen turistler pasaport işlemlerinin ardından Bodrum kent merkezinde gezinti yaparak ve tarihi alanları ziyaret ettiler. Turistlerin özellikle Bodrum Müzesi ve Arkeoloji Müzesini ziyaret ettikleri öğrenildi. Gemiden inen turistlerin bir bölümü ise Bodrum esnafından alışveriş yaparak, sahilde kısa süreliğine de olsa güneşlendiler.
Bodrum Esnafı, gemiden inen Amerikalı ve İngiliz turistlerin Bodrum ziyareti nedeniyle memnuniyetlerini ifade ettiler. Geminin Bodrum'dan sonra Santorini Limanına hareket edeceği öğrenildi.

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