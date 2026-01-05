Dev holdingin veliahtı iflas etti!

İlan.gov.tr’de yayınlanan karara göre Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Tayfun Demirören iflas etti.

İstanbul 1’inci Asliye Ticaret Mahkemesi Demirören hakkında iflasın açılmasına karar verdi. İflas tasfiye işlemleri İstanbul 3’üncü İflas Müdürlü tarafından başladı.

Ayrıca Fikret Tayfun Demirören’e ait Mikare Gayrimenkul Ticari Ve Sınai Yatırımlar Anonim Şirketi’nin de iflasına karar verildi.

Tayfun Demirören karşılıksız çek iddiasıyla tutuklanmıştı

Fikret Tayfun Demirören 15 Şubat 2025’te karşılıksız çek iddiasıyla tutuklanmıştı.

Kesinleşen kararlara göre Fikret Tayfun Demirören, 10 Ocak 2024’te 43 milyon 700 bin liralık karşılıksız çek kullandı. Ardından 5 Şubat 2024’te 22 milyon 770 bin liralık bir karşılıksız çek daha verdi.

Kendisine karşılıksız çek verilen taraf ise dava açtı.

Mahkeme 22 Kasım 2024’te kesinleşen iki kararda Fikret Tayfun Demirören’in toplam 66 milyon 770 bin lira adli para cezası olduğunu kaydetti.

16 Şubat 2025'te Fikret Tayfun Demirören hakkında tahliye kararı verilmişti.