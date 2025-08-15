  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dev lastik şirketinin satış müdürü trafik kazasında öldü!
Takip Et

Dev lastik şirketinin satış müdürü trafik kazasında öldü!

Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton bariyere çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada Brisa Ticari Filo Çözümleri Satış Müdürü İrfan Gönce yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dev lastik şirketinin satış müdürü trafik kazasında öldü!
Takip Et

Kaza dün akşam saat 20.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kartepe geçişi İzmit Doğu Gişeleri'nde meydana geldi.

İstanbul yönüne giden İrfan Gönce'nin (57) kullandığı 34 FPD 531 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak gişelerin beton bariyerlerine çarptı.

Otomobilde yangın çıktı

Çarpmanın etkisiyle otomobil iki beton bariyerin arasına sıkıştı. Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı. Yangını otoyoldan geçen sürücüler söndürdü.

İrfan Gönce yaşamını yitirdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde otomobilde bulunan Brisa Ticari Filo Çözümleri Satış Müdürü İrfan Gönce’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sonrası Fitch'ten faiz tahminiMerkez Bankası'nın enflasyon raporu sonrası Fitch'ten faiz tahminiEkonomi
Trump-Putin zirvesinde Ukrayna krizi masada!Trump-Putin zirvesinde Ukrayna krizi masada!Dünya

 

 

Gündem
Uzmanlardan korkutan uyarı: Marmara'da 7'den büyük bir deprem her an olabilir
Uzmanlardan korkutan uyarı: Marmara'da 7'den büyük bir deprem her an olabilir
Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın basın danışmanı gözaltına alındı
Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın basın danışmanı gözaltına alındı
İstanbul taksilerinde yeni dönem: Marka ve model kriterleri değişti
İstanbul taksilerinde yeni dönem: Marka ve model kriterleri değişti
Bursa Deniz Otobüsleri'nin 10 seferine fırtına iptali
Bursa Deniz Otobüsleri'nin 10 seferine fırtına iptali
CHP Kuyucak İlçe Başkanı Yöreli, görevden alındığını duyurdu
CHP Kuyucak İlçe Başkanı Yöreli, görevden alındığını duyurdu
CHP Milletvekili Kış'tan Bakan Şimşek'e soru önergesi: Yanıtlar yetersiz...
CHP Milletvekili Kış'tan Bakan Şimşek'e soru önergesi: Yanıtlar yetersiz...