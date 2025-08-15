Dev lastik şirketinin satış müdürü trafik kazasında öldü!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton bariyere çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada Brisa Ticari Filo Çözümleri Satış Müdürü İrfan Gönce yaşamını yitirdi.
Kaza dün akşam saat 20.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kartepe geçişi İzmit Doğu Gişeleri'nde meydana geldi.
İstanbul yönüne giden İrfan Gönce'nin (57) kullandığı 34 FPD 531 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak gişelerin beton bariyerlerine çarptı.
Otomobilde yangın çıktı
Çarpmanın etkisiyle otomobil iki beton bariyerin arasına sıkıştı. Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı. Yangını otoyoldan geçen sürücüler söndürdü.
İrfan Gönce yaşamını yitirdi
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde otomobilde bulunan Brisa Ticari Filo Çözümleri Satış Müdürü İrfan Gönce’nin hayatını kaybettiği belirlendi.