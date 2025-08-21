  1. Ekonomim
Dev yolcu gemisinden düşen yolcu aranıyor! Ekipler çalışma başlattı

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında dev yolcu gemisinde düşen vatandaşın kimliği belli olurken arama çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Haber Merkezi
Dev yolcu gemisinden düşen yolcu aranıyor! Ekipler çalışma başlattı
Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında seyreden Sun Princess isimli yolcu gemisinde bir kişinin denize düştüğü anonsu yapılması üzerine gemide panik yaşandı.

Kruvaziyer Tekirdağ açıklarına çekildi

Olayın ardından dev gemi inceleme yapılmak üzere Tekirdağ açıklarına çekildi.

İntihar ihtimali üzerinde duruluyor

Kenya uyruklu 27 yaşındaki Jon Camu Muthoni’nin denize düştüğü öğrenilirken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Marmara Adası çevresinde arama-kurtarma çalışması başlattı. Gemide yapılan incelemelerde intihar ihtimali üzerinde duruldu.

Marmara Adası çevresinde arama çalışması yapılıyor

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Bermuda bayraklı dev yolcu gemisi kıyıdan ayrılırken, denize düşen şahsın bulunması için Marmara Adası bölgesinde arama çalışmaları devam ediyor.

