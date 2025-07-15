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Deva Partisi Genel Başkanı Babacan: Kadınlar katlediliyor, iktidar sadece seyrediyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Şiddet ve kadın cinayetleri her geçen gün artıyor. Her gün bir başka olayla kalbimiz parçalanıyor. Hatay’dan İstanbul’a üniversite okumak için gelen, ailesinin devlete emanet ettiği Ayşe Tokyaz… Çok üzgünüm. Ayşe’nin, kardeşinin sesini yine hiçbir yetkili duymamış. Bir cani, vahşice Ayşe’yi katletmiş. Kadınlar katlediliyor, gençler öldürülüyor iktidar sadece seyrediyor." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
ANKA
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Deva Partisi Genel Başkanı Babacan: Kadınlar katlediliyor, iktidar sadece seyrediyor
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden üniversite eğitimi için gittiği İstanbul'a cesedi yol kenarındaki valiz içinde bulunan 21 yaşındaki Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin eski polis amiri Cemal Koç'un da arasında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Ayşe Tokyaz'ın cenazesi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde defnedildi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şunları kaydetti: 

"Şiddet ve kadın cinayetleri her geçen gün artıyor. Her gün bir başka olayla kalbimiz parçalanıyor. Hatay’dan İstanbul’a üniversite okumak için gelen, ailesinin devlete emanet ettiği Ayşe Tokyaz… Çok üzgünüm. Ayşe’nin, kardeşinin sesini yine hiçbir yetkili duymamış. Bir cani, vahşice Ayşe’yi katletmiş. Kadınlar katlediliyor, gençler öldürülüyor iktidar sadece seyrediyor. Bu utanç sizin."

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