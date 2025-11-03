DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Ne yaparlarsa yapsınlar enflasyon yüzde 30’un altına inmiyor, indirilemiyor

  1. Ekonomim
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekim ayı enflasyon verilerini değerlendirerek, “Ne yaparlarsa yapsınlar enflasyon yüzde 30’un altına inmiyor, indirilemiyor” dedi. Babacan, ekonomideki en büyük krizin güvensizlik olduğunu vurguladı.

ANKARA(EKONOMİ)

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin olarak “Ne yaparlarsa yapsınlar enflasyon yüzde 30’un altına inmiyor, indirilemiyor” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Bir ülkenin ekonomisi 'Bize inanın' diyerek yönetilmez.

Düzgün kadrolar, şeffaflık ve hesap verebilirlik gerekir; hukuk gerekir, adalet gerekir. İktidar tam 7 yıldır enflasyon tek haneye inecek diyor.

Daha 1 ay önce 2025 sonu enflasyon tahminini yüzde 28,5 olarak açıklamışlardı. Bugün Ekim ayı enflasyonu yüzde 32,87 olarak açıklandı. Ne yaparlarsa yapsınlar enflasyon yüzde 30’un altına inmiyor, indirilemiyor.

Ekonomide en büyük kriz artık güvensizlik.

Vatandaşlarımız gerçek enflasyonu TÜİK rakamıyla değil, çarşıyla, mutfakla zaten ölçüyor. Kira her ay artıyor, okul masrafı bitmiyor, maaş eriyor. Gerçeklerle yüzleşmeden, vatandaşın yükünü hafifletmeden hiçbir hedefe ulaşılamaz.”

