  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. DEVA Partisi’nde "İmralı" istifası
Takip Et

DEVA Partisi’nde "İmralı" istifası

DEVA Partisi kurucularından ve 22. Dönem Bitlis Milletvekili Abdurrahim Aksoy, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DEVA Partisi’nde "İmralı" istifası
Takip Et

22. Dönem Bitlis Milletvekili ve DEVA Partisi kurucularından Abdurrahim Aksoy, partinin İmralı'ya gidecek heyete katılmama kararını eleştirerek, üyeliğini sonlandırdığını açıkladı.

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, "Kurucusu ve mensubu bulunduğum DEVA Partisi'nin İmralı heyetine katılmama yönündeki kararı, Kürt sorununun çözümünde sorumluluk almaktan kaçınan bir tutumu ortaya koymuştur. Kürt halkının temel haklarını kabul eder görünmesine rağmen, sorumluluk almaya gelince bu sorumluluktan kaçınması; komisyona üye vermemesi, hatta komisyona katılmayıp sıvışması, kaçkın ve ürkek bir davranış sergilemesi; çözüm üretmek yerine polyanacı bir tutuma savrulması sonucu, hiçbir taraf için sorun çözen değil, klasik siyasetin risk almaktan kaçınan statükocu çizgisinde konumlanmıştır. Kürt halkı için hayati öneme sahip bu tarihi dönemeçte demokratik bir siyaset tavrı gösterilememiş; çözüm için sorumluluk üstlenilmemiştir. Bu nedenle, DEVA Partisi'ndeki üyeliğime bugün itibarıyla son verdiğimi kamuoyuna saygıyla bildiriyorum." ifadesini kullandı.

 

Gündem
Dervişoğlu'ndan İmralı tepkisi: İhanetin zaman aşımı yoktur
Dervişoğlu'ndan İmralı tepkisi: İhanetin zaman aşımı yoktur
Yalova'da "Acil Su Eylem Planı" devreye alındı
Yalova'da "Acil Su Eylem Planı" devreye alındı
Türkiye ile Güney Kore arasında 3 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Güney Kore arasında 3 anlaşma imzalandı
Komisyon heyeti İmralı'ya gitti: Sürecin ilerletilmesi için olumlu sonuç alındı
Komisyon heyeti İmralı'ya gitti: Sürecin ilerletilmesi için olumlu sonuç alındı
Erdoğan: Güney Kore ile nükleer güç santrali kurulması konusunda görüşmelerimiz sürüyor
Güney Kore ile nükleer güç santrali kurulması konusunda görüşmelerimiz sürüyor
TÜSİAD/Turan: Türkiye’nin COP31'e ev sahipliği iklim politikalarına güç katacak
TÜSİAD/Turan: Türkiye’nin COP31'e ev sahipliği iklim politikalarına güç katacak