DEVA Partisi’nden istifa eden Burak Dalgın, İYİ Parti'ye katıldı

31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP listelerinden DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili olarak seçilen Burak Dalgın, 7 Ocak 2025 tarihinde partisinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından açıklama paylaşan Dalgın, partinin bir çatı bünyesinde farklı bir yola girdiğini söyledi. “Böylece, programına emek verdiğim, kurucularından olduğum, sayesinde çok kıymetli insanlarla tanıştığım ve dostlar kazandığım partim ile yollarımız ayrılıyor” diyen Dalgın, Ali Babacan’a teşekkür etti.

Sayın @alibabacan başta, son beş yılda reel/ sanal dünyada… — Burak Dalgın (@bdalgin) January 7, 2025

Yaklaşık bir yıldır bağımsız milletvekili olarak görev yapan Dalgın, bugün, İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı'nda İYİ Parti'ye katıldı.

Dalgın'a rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu taktı. Böylece İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 30'a çıktı.