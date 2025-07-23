DEVA'dan istifa etmişlerdi! Rızvanoğu ve Avşar, CHP'ye katıldı
DEVA Partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, CHP'ye katıldı.
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2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden aday gösterilerek milletvekili seçilen DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, 27 Haziran'da partilerinden istifa etmişti.
Rızvanoğu ve Avşar, CHP'ye katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rızvanoğlu ve Avşar'a CHP taktı.
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