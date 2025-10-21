Devlet Bahçeli: 81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması artık hayat meselesi haline gelmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Sözlerine Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinerek başlayan Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Hakikat neredeyse biz oradayız"

"Hakikat neredeyse biz oradayız. Açık ve açıklayıcı sözlerimizi eğmeden bükmeden seslendirmekten vazgeçmeyeceğiz. MHP'nin sözü dobra ve donanımlıdır.

"Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır"

Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon tez ve tekliflerinin geçerliliği ve geleceği kesinlikle yoktur. Kıbrıs milli davamızdır.

Bu haklı ve haikatli davadan geri dönüş katiyen yoktur. KKTC'nin 6. cumhurbaşkanını seçmek için Kıbrıs Türkleri sandık başına gitmiştir.

KKTC'ye hizmetleri geçen Sayın Ersin Tatar, bu demokratik yarışta maalesef geride kalmıştır. Kıbrıs'ın güvenliği ve geleceği Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik ve geleceğiyle bir ve aynıdır. Bu kapsamda Kıbrıs Türk'tür hep de böyle kalacaktır.

Seçimde katılım oranı yüzde 62 düzeyinde gerçekleşmiş. Sayın Tufan Erhürman yeni Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Katılım çok azdır. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır.

"KKTC, Türkiye'ye katılma kararı almalıdır"

Seçim sonucu açıklanmış olsa dahi parlamento acilen toplanmalı seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceği ilan edilmeli Türkiye'ye katılım kararı alınmalıdır. Meselenin demokratik haklarla alakası yoktur. Mesele vatan güvenlik beka onur ve şeref meselesidir.

Federasyona dümen kırmak demek milli ve hukuki kazanımları tırpanlamak demektir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. Kıbrıs bir adadan çok daha ötesidir. Kıbrıs Türk milletinin can damarıdır.

"81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması artık hayat memat konusu"

KKTC Parlamentosu acilen toplanmalı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır. 81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir. Biz Kıbrıs'a bakınca vatan görüyoruz. Biz Kıbrıs denildi mi akan suları durduruyoruz.

Gazze'de ateşkes ihlali

Geçici ateşkes kararı henüz kalıcı ve kesin bir bağlayıcılığa kavuşamamış İsrail'in ateşkes ilhalleri görülmeye başlamıştır. İsrail'e güven duyulmayacağı malum olsa da temennimiz kalıcı ateşkesin teminidir.

Bağımsız Filistin devletinin kurulması hakkın ve hakikatin gerekliliğidir. Bir başka endişemiz Gazze'de İsrail'in silahlandırıp sahaya sürdüğü çetelerin barış ve ateşkes anlaşmasını zedelemesidir. İki devletli çözüm olduktan sonra Hamas'ın atacağı adımlar olacaktır, silah bırakma bunlar birisidir.

Terörsüz Türkiye süreci: Kompo mekaniği devrede

Türkiye Devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Terörsüz Türkiye hedefimiz bu edebi bütünlüğü korumaktır. Türk milletinin sinir uçlarına dokunan sözler barış ortamını sulandırmaya matuftur.

Son günlerde Terörsüz Türkiye adımlarını yıpratmak amacıyla bir komplo mekaniği devrededir. Terörsüz Türkiye sürecini bozma çabası var.

"Siyasi ihtirasla aşırıya kaçmak kimseye kazandırmaz"

Kervan yoldayken olmayan ganimetin telaşına düşmek, buna heves etmek iyi niyetle izah edilemeyecek sapmadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerleriyle Türk milletinin dayanışma azmini kıracak hiçbir teklifin geçerliliği yoktur. Siyasi ihtirasla aşırıya kaçmak kimseye kazandırmaz.

"Özerkliğe kılıf aramak sonu uçuruma açılan kontrolsüz arayışlardır"

Devletimiz bellidir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Devlete ortak koşmak rakip çıkartmak otorite paylaşımı ümit etmek özerkliğe kılıf aramak sonu uçuruma açılan kontrolsüz arayışlardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Kürt kardeşlerim asal bir rol oynamışlar sonraki yıllarda kesinklikle yok sayılmamışlardır.

"İmralı sözünü tutmuştur"

Terör örgütü PKK lağvedilmiştir, İmralı sözünü tutmuştur. Ayrı bir ulus devlet, federasyon, özerklik olmadığını terör örgütünün anlam yoksunu haline geldiğinin İmralı tarafından ilan edilmesi çok mühim bir açıklamadır. Şimdi sırayı örgütün tüm bileşenlerinin silahları yakması almıştır."