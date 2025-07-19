Devlet Bahçeli Altan Öymen için taziye mesajı yayımladı
MHP Lideri Devlet Bahçeli, eski CHP Genel Başkanı ve gazeteci Altan Öymen’in vefatına ilişkin duygusal bir taziye mesajı yayımladı. Bahçeli, Öymen’in ailesine ve CHP camiasına başsağlığı diledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün vefat eden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için taziye mesajı yayımladı.
Bahçeli, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, gazeteci-yazar Sayın Mehmet Altan Öymen'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum Altan'a Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyor, acılı ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah."