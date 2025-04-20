Devlet Bahçeli, annesini kaybeden Tarkan’ı arayıp başsağlığı diledi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, annesi Neşe Tevetoğlu’nu kaybeden Tarkan’ı telefonla arayıp başsağlığı diledi.
Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 16 Nisan'da hayatını kaybetti. Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul’a geldi.
68 yaşındaki Neşe Tevetoğlu, 17 Nisan günü İstanbul Maltepe Cumhuriyet Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Tarkan cenaze törenine eşi Dilek Tevetoğlu ile birlikte katıldı. Tarkan ve eşi taziyeleri kabul etti. Tarkan, annesinin tabutunu omzunda taşıdığı sırada ve cenaze aracında gözyaşlarına boğuldu.
Bahçeli, Tarkan'ı aradı
MHP'nin yayın organı Türkgün Gazetesi’nin haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, annesinin vefatından dolayı Tarkan’a taziyelerini iletti.