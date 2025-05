Devlet Bahçeli, taziye töreninde Sırrı Süreyya Önder’in fotoğrafını eliyle sevdi!

Geçen hafta hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Grup Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Meclis'te anma töreni düzenleniyor.

Önder'in ağabeyi Ali Önder, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Koçyiğit ve Sezai Temelli, DEM Parti milletvekilleri TBMM Tören Salonu’nda taziyeleri kabul ediyor.

Numan Kurtulmuş: Önemli sürecin en temel aktörlerinden birisi oldu

Taziyeleri kabul eden DEM Parti heyetini ilk olarak CHP heyeti ziyaret etti. Heyetin sonraki ziyaretçisi ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oldu. Kurtulmuş, DEM Parti heyetine başsağlığı dileklerini iletti.

Kurtulmuş, törende bir konuşma yaparak Önder'i andı.

Sırrı Süreyya Önder'in yakın bir çalışma arkadaşı olduğunu anlatan Kurtulmuş, "İçinde ne kadar çok fırtınalar koparsa kopsun biz Sırrı Süreyya Bey'i gülmenin dışında bir hal içerisinde görmedik" diye konuştu.

"Bu ülkeyi doğusundan batısına, her bir karışıyla seven ve bunu da özümsemiş biriydi. Hayatının her döneminde yurtsever tarzını her vesileyle ortaya koyan bir arkadaşımızdı." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, "Son zamanlarda önemli bir sürecin en temel aktörlerinden birisi olmuştur. Barışın sağlanması, husumetin ortadan kalkması için inisyatif almıştır" diyerek Önder'i andı.

"Rahatsızlığını geri plana itti"

Kurtulmuş'un ardından sözü DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları aldı.

Hatimoğulları, "O şuna yürekten inanıyordu; Türkiye'de yaşayan bütün farklı halklar ve inançlar bir arada yaşayabilir. Buna o kadar çok inanıyordu ki, en son yapılan barış ve demokratik toplum çağrısında o nedenle bu kadar büyük rol üstlendi. O nedenle rahatsızlığını geri plana itti" diye konuştu.

Bahçeli aylar sonra Meclis'e geldi

Geçirdiği kalp operasyonunun ardından üç ay sonra Meclis'e dönen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Sırrı Süreyya Önder için Meclis'te yapılan anmaya katıldı.

Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafına dokundu

MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Partililere taziyede bulundu. Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ortasına oturdu. Bahçeli ile Kurtulmuş, DEM Partililerle birlikte Önder için dua etti.

Bahçeli'nin Önder’in fotoğrafına dokunarak "Allah rahmet eylesin" dediği anları kameralar kaydetti.

Bahçeli konuşma yapmadan törenden ayrıldı

DEM Parti heyeti ile Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder'e taziyelerini ileten MHP lideri Bahçeli, bağsağlığı dileklerinin ardından anma töreninden ayrıldı.

Taziyelerin kabul edilmesinin ardından Meclis Genel Kurulu saat 14:00'te açılacak. Genel Kurul'da da gündeme geçilmeden önce Sırrı Süreyya Önder anılacak.