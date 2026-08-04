Devlet Bahçeli çerçeve yasaya imzayı attı: Peki süreç yasasında hangi maddeler yer alıyor?

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak yasal düzenlemede sona gelindi. Çerçeve yasa tasarısının bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

NTV'nin haberine göre, 12 maddeden oluşan düzenlemenin adı ve kapsamı netleşti. Tasarıda, sürecin hukuki altyapısını oluşturacak başlıkların yanı sıra uygulanacak yol haritasına ilişkin düzenlemelerin de yer alması bekleniyor.

12 maddelik süreç yasasında imza süreci başladı

Çerçeve yasanın adı, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi olarak belirlendi. Süreç yasası, AK Parti grubunda imzaya da açıldı. MHP grubunda ise ilk imzayı Genel Başkanı Devlet Bahçeli attı. Çerçeve yasa teklifi 12 maddeden oluşuyor. Yasa tasarısı üzerindeki imzaların bugün saat 17.00'ye kadar tamamlanması bekleniyor.

Çerçeve yasa için Meclis'te kritik hafta

Teklifin bu gece ya da yarın AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin ortak imzalarıyla Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Çerçeve yasanın cuma günü TBMM Adalet Komisyonu'nda ele alınması ve bu hafta sonuna kadar Meclis Genel Kurulu'ndan geçeceği de aktarılan bilgiler arasında.

PKK üyelerine 6 ay içinde başvuru şartı

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi adını taşıyan yasa teklifi genel af niteliği taşımıyor. Teklifte terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a bir statü tanıyacak bir madde de yer almıyor. Yasa teklifine göre düzenlemeden yararlanmak isteyen terör örgütü PKK mensuplarının 6 ay içerisinde başvuru yapması gerekiyor.

15 yıl altı cezalara 5 yıl erteleme öngörülüyor

2005 yılından önceki ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet yükümlü suçlar kapsam dışında bırakıldı.

15 yıl altı suçlarda beş yıl, 15 yıl üzeri suçlarda 10 yıl erteleme ve bu sürenin ardından cezanın düşmesi söz konusu olacak. Bazı hükümler, kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte yürürlüğe girecek. Bazı düzenlemeler ise oluşturulacak teyit ve izleme mekanizmasıyla eş zamanlı uygulanacak.

Silah bırakma süreci için iki yeni kurul oluşturulacak

Bu noktada kanun teklifiyle birlikte iki önemli kurul kurulacak. Biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulacak bir kurul. Kurulda, bakanlar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı süreç takibinde görev alacak. Silah bırakma ve fesih süreci bu kurul tarafından takip edilecek. Bir diğer kurul ise Meclis bünyesinde kurulacak. İzleme ve İrtibat Kurulu adı verilen bu kurulda siyasi parti temsilcileri yer alacak.