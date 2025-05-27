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Devlet Bahçeli DEM heyeti görüşmesi sona erdi: İnfaz yasası ele alındı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de ikinci kez DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmede infaz görüşmesi ele alındı.

Haber Merkezi
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Devlet Bahçeli DEM heyeti görüşmesi sona erdi: İnfaz yasası ele alındı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüştü.

Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da yer aldı.

Görüşmede DEM Parti heyetinde, Bakırhan ve Hatimoğulları'nın yanı sıra DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit de bulundu.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Görüşmede infaz yasası ele alındı

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan DEM Parti Grup Başkanvekilli Koçyiğit, görüşmenin olumlu geçtiğini, görüşmede infaz yasasına ilişkin genel değerlendirmelerde bulunulduğunu söyledi.

Bahçeli bayram sonrası çalışmalarına Meclis'te devam edecek 

Bahçeli ise Meclis'ten ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın ardından çalışmalarına Meclis'te devam edeceğini belirtti.

DEM Parti'den açıklama geldi

DEM Parti'den görüşmeye dair açıklama yapıldı. Açıklamada "Görüşme son derece yapıcıydı. PKK'nın feshi, yargı paketi, komisyon ve anayasa ele alındı" denildi. 

Bahçeli Meclis'te heyeti kabul etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de ikinci kez DEM Parti heyeti ile görüşüyor. Görüşme başlangıcında Bahçeli ile DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tokalaştı.

Heyetler daha sonra görüşme için içeriye geçti. MHP-DEM Parti görüşmesi 11.30'da başladı. 

 

Bahçeli DEM heyetini kapıda karşıladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sabah saatlerinde TBMM'ye geldi. Bahçeli bir süre sonra, Meclis'teki odasının kapısına çıkıp DEM Parti heyetini bekledi.

 

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