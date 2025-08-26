Devlet Bahçeli DEM Partili Belediye Başkanı ile bir araya geldi

  1. Ekonomim
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıldönümü programında DEM Partili Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker ile bir araya geldi. Türker Bahçeli’ye 'Terörsüz Türkiye' süreci için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi kutlamalarında yaptığı "Terörsüz Türkiye" vurgusu, katılımcılar ve izleyiciler nezdinde dikkatle takip edildi.

Etkinlikte dikkat çeken bir diğer gelişme ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile DEM Partili Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker'in bir araya gelmesi oldu.

Türkiye için teşekkürlerini iletti

Bahçeli ve Türker, program sırasında bir süre sohbet etti. MHP sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu bilgilendirmelerde 'Malazgirt zaferinin 954. Yıldönümü programları MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi karşılayan Malazgirt Belediye Başkanı DEM partili Ahmet Kenan Türker ile bir süre sohbet edip Sn Genel başkanımıza terörsüz Türkiye için teşekkürlerini ileterek süreci başarıyla sonuçlanacağına inancının tam olduğu söylendi…' ifadeleri kullanıldı.

