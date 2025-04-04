Bahçeli, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı merkezini açtıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

İlk durağı Türkeş'in anıt mezarı oldu

Bahçeli, vefatının 28. yılında MHP Kurucu Genel Başkanı Türkeş'in, Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret ettikten sonra, parti genel merkezinin karşısındaki Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfının yeni merkezine geçti.

Arabası çiçek yağmuruna tutuldu

Bahçeli'nin aracını karanfil atarak karşılayan sevenleri, "Durma ilerle evlatların seninle", "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attı.

Devlet Bahçeli, aracından inerken kendisine gösterilen yoğun sevgiye bozkurt selamıyla karşılık verdi.

Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nı hizmete açtı

Daha sonra kurban kesildi, Bahçeli dualar eşliğinde kurdeleyi keserek vakıf merkezini hizmete açtı.

Devlet Bahçeli, vakıf ofisine çıkarak incelemelerde bulundu, partililerle sohbet etti. Vakıf ofisindeki duvarlarda Alparslan Türkeş'in fotoğraflarının asılı olduğu görüldü.

Bahçeli, açılışın ardından, parti genel merkezine geçti. Devlet Bahçeli'yi sevenleri yine aracına karanfil atarak karşılarken, kendisi de bozkurt selamı verdi.

Bahçeli partilileri balkondan selamladı

Genel merkeze otoparktan giren Bahçeli, başkanlık katına çıkarak balkondan kendisini bekleyen kalabalığı selamladı.

Sloganlar eşliğinde makam odasına geçen MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye parti yöneticileri, "Allah sizleri başımızdan eksik etmesin." diyerek dua etti. Bahçeli ise kendilerine teşekkür etti.

Devlet Bahçeli genel merkezde çalışmalarına başladı

Parti yöneticileriyle makam odasında fotoğraf çektiren Bahçeli, genel merkezdeki çalışmalarına başladı.