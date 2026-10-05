Devlet Bahçeli, İbrahim Hacıosmanoğlu'na çelenk göndererek destek verdi: Yalnız değilsin

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çelenk göndererek destek verdi.

TFF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Anlamlı Destek" başlığı kullanılarak şu ifadelere yer verildi:

"Ellerinden öpüyorum"

"Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na çiçek gönderip başarı dileklerini içeren bir destek mesajı vermiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu desteği için teşekkür ederek, 'Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli’ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum.'

Çelenkte, 'Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu başarı dileklerimle, yalnız değilsin' notu yer aldı."