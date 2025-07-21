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Devlet Bahçeli ile Numan Kurtulmuş arasında kritik görüşme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme sona erdi.

Haber Merkezi
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Devlet Bahçeli ile Numan Kurtulmuş arasında kritik görüşme
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Görüşme, saat 14.00 civarında Bahçeli’nin Meclis’teki makam odasında gerçekleşti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme sona erdi. Görüşmenin ana gündem maddesinin, PKK’nin silah bırakma süreciyle ilgili Meclis bünyesinde kurulması planlanan komisyon olduğu değerlendiriliyor.

Kurtulmuş, Grup Başkanvekilleriyle görüşmüştü

Komisyon çalışmalarının hız kazandığını belirten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 18 Temmuz’da Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle görüşmüştü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Kurtulmuş'un davetiyle katıldığı toplantıda kurulması planlanan komisyona parti olarak üye vermeyeceklerini ve çalışmalara katılmayacaklarını bildirmişti.

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