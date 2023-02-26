Devlet Bahçeli: Maçlar ya seyircisiz oynansın ya tedbir alınsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken, Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakasında tribünden "istifa" sloganlarının atılmasını "sorumsuzluk ve şuursuz" olarak niteledi.

Bugün, Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasında oynanacak müsabakalarda da aynı "istifa" seslerinin yükselmesi halinde, futbol kulüplerinin oyuna geldiğinin, tuzağa düştüğünün netleşmiş olacağını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"MHP, depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır. Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. MHP, konunun takipçisidir. Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir."