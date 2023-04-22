Devlet Bahçeli: Millet İttifakı denen tembeller ordusuna Türkiye teslim edilemez

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Hanefi Mahçiçek Stadyumu alanına kurulan Baykar Konteyner Kent'teki depremzedelerle bayramlaşma töreninde, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Türkiye'nin 6 Şubat'ta dünyada örneği olmayan büyük bir afetle karşı karşıya kaldığına işaret eden Bahçeli, "İki ayı aşkın bir süre içerisinde 11 ili kapsayan, köylere kadar ulaşan bu büyük bir afetin altından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, sayın lideri Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin kararlı kadrosu, yönetimin inancı ve millete olan borcu gereği elden gelen tüm gayreti göstererek yaraları sarmış, enkazları ortadan kaldırmış, çadırdan başlayan konteynerlere ulaşan, biraz evvel de her biri villaya benzer emsali başka bir ülkede olmayan ama Manavgat'ta eşini gördüğümüz bir köy evleri ortaya konmuştur." diye konuştu.

Bahçeli, köy evlerinin 14'ünün açılışının bugün yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu da tesadüf değildir. 14 köy evi, Allah nasip ederse 14 Mayıs 2023'te Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle bitecektir. Bunun için önümüzdeki günleri iyi anlamalıyız, iyi okumalıyız, her türlü fitne ve fesadın ötesinde sandığa gitme azmimizi ortaya koymalıyız ve 13 toplantıda, 380 günü bulan bir süre içerisinde cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyenlere ve Türkiye'de etnik ve mezhep temelli kışkırtmaların yoğunlaştığı bir ortamda Millet İttifakı denen tembeller ordusuna Türkiye teslim edilemez. Onun için 14 Mayıs'ta hep beraber cumhurbaşkanımızı seçmeliyiz. Cumhurbaşkanı pusulası, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ortaya konmuştur. Cumhurbaşkanı adaylarında 1. sırada şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olarak görülmektedir, o zaman 14 Mayıs'ta kimin kazanabileceğinin işaretini manevi dünyamızda görmek, anlamak mümkündür. Bu da Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır."